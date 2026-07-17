Туреччина – Україна: анонс онлайну важливого матчу Ліги націй

У п'ятницю, 17 липня, чоловіча збірна України з волейболу проведе поєдинок проти Туреччини у Лізі націй-2026.

Зустріч у Белграді розпочнеться о 17:30 (за київським часом).

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Туреччина – Україна, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Відео буде додане ближче до початку матчу.

Напередодні підопічні Рауля Лосано програли Сербії (1:3) у важливій битві за плейоф. Попри поразку, Україна зберегла за собою шосте місце, тоді як серби повернулися у боротьбу за чвертьфінал, скоротивши відставання від "синьо-жовтих". Нагадаємо, що 7 найкращих команд вийдуть у плейоф Ліги націй.

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Якщо Туреччина, яка йде сьомою, переможе Україну, то випередить "синьо-жовтих" у турнірній таблиці.