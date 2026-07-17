Туреччина – Україна: анонс онлайну важливого матчу Ліги націй
Туреччина – Україна: онлайн матчу
en.volleyballworld.com
У п'ятницю, 17 липня, чоловіча збірна України з волейболу проведе поєдинок проти Туреччини у Лізі націй-2026.
Зустріч у Белграді розпочнеться о 17:30 (за київським часом).
Дивіться пряму трансляцію поєдинку Туреччина – Україна, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".
Відео буде додане ближче до початку матчу.
Напередодні підопічні Рауля Лосано програли Сербії (1:3) у важливій битві за плейоф. Попри поразку, Україна зберегла за собою шосте місце, тоді як серби повернулися у боротьбу за чвертьфінал, скоротивши відставання від "синьо-жовтих". Нагадаємо, що 7 найкращих команд вийдуть у плейоф Ліги націй.
Якщо Туреччина, яка йде сьомою, переможе Україну, то випередить "синьо-жовтих" у турнірній таблиці.