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Україна – Іран: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Денис Іваненко — 15 липня 2026, 12:23
Україна – Іран: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Україна – Іран, відеотрансляція матчу Ліги націй із волейболу
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Збірна України розпочинає виступи третього тижня чоловічої Ліги націй з волейболу поєдинком проти Ірану, який відбудеться 15 липня та розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Суперники зустрічатимуться між собою у другому сезоні поспіль. У червні 2025 року "синьо-жовті" поступились у п'яти сетах, хоча двічі вели в рахунку.

Дивіться пряму трансляцію матчу Україна – Іран, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр із відеотрансляцією з'явиться згодом.

Зазначимо, що після восьми турів Україна посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Для потрапляння у плейоф треба фінішувати у сімці найкращих.

Standings provided by Sofascore

Після матчу з Іраном "синьо-жовті" проведуть ще три поєдинки. Їхніми суперниками стануть Сербія, Туреччина та Німеччина.

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