Україна – Іран: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Україна – Іран, відеотрансляція матчу Ліги націй із волейболу
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Збірна України розпочинає виступи третього тижня чоловічої Ліги націй з волейболу поєдинком проти Ірану, який відбудеться 15 липня та розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Суперники зустрічатимуться між собою у другому сезоні поспіль. У червні 2025 року "синьо-жовті" поступились у п'яти сетах, хоча двічі вели в рахунку.
Дивіться пряму трансляцію матчу Україна – Іран, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".
Плеєр із відеотрансляцією з'явиться згодом.
Зазначимо, що після восьми турів Україна посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Для потрапляння у плейоф треба фінішувати у сімці найкращих.
Після матчу з Іраном "синьо-жовті" проведуть ще три поєдинки. Їхніми суперниками стануть Сербія, Туреччина та Німеччина.