Чемпіон України зіграє з найтитулованішим болгарським клубом у Кубку виклику

Епіцентр-Подоляни дізнався свого першого опонента в розіграші єврокубків.

В 1/32 фіналу Кубку виклику чинні чемпіони України з волейболу зустрінуться із софійським ЦСКА, який є найтитулованішим клубом Болгарії. Завдяки високому рейтингу під час жеребкування, команда із Хмельниччини отримала статус сіяної, тому проведе матч-відповідь на номінально домашньому майданчику.

Стартова зустріч запланована на 10-12 листопада, а друга гра відбудеться 17-19 листопада. У наступному раунді переможець зіграє з чорногорською Будвою або болгарським Локомотивом Авіа.

Зазначимо, що софійський ЦСКА є чинним півфіналістом місцевого чемпіонату. Цей суперник уже знайомий українцям.

У сезоні-2024/25 саме він вибив Епіцентр-Подоляни з 1/16 фіналу цього ж турніру. Тоді болгарська команда тріумфувала завдяки перемозі в "золотому сеті".