У польському місті оголосили бойкот титулованому українському клубу

Львівський волейбольний клуб Барком-Кажани у сезоні-2026/27 буде грати в польському місті Ястшембе-Здруй. Президент місцевого фан-клубу оголосив, що українська команда не зможе розраховуватиме на підтримку.

Про це повідомляє Sportowefakty.wp.pl.

Справа в тому, що клуб Ястшембе Вангель зник через фінансові проблеми. Українська команда навіть погодилася на зміну назви – Ястшембе Барком.

Адам Горол буде президентом, а до тренерського штабу увійде легенда волейболу з Ястшембе Лешек Деєвський.

Мер Ястшембе-Здруй Міхал Ургол та Адам Горол стверджували, що це рішення – єдиний спосіб зберегти волейбол найвищого рівня в Ястшембе-Здруй. Вони також висловили впевненість у продовженні волейбольних традицій міста. Однак план може не спрацювати, оскільки найпалкіші місцеві вболівальники не зацікавлені в долі українського клубу.

"Ми не будемо підтримувати цей клуб; ми не ототожнюємо себе з ним. Це просто "Барком-Кажани Львів", який, щоб пристосуватися до місця проведення, змінив свою назву", – сказав radio90.pl Януш Каліш, президент фан-клубу волейболу Ястшембе-Здруй.

Однак це не означає, що фан-клуб припинить свою діяльність. Як запевняє президент, вболівальники продовжуватимуть підтримувати КС Ястшембє-Бориня в наступних сезонах, який гратиме у другому дивізіоні в сезоні 2026/2027.

Нагадаємо, кілька днів тому польська PlusLiga змінила формат для українського клубу.

Барком-Кажани незабаром розпочнуть свій п'ятий сезон у чемпіонаті Польщі та вп'яте матиме іншу домашню базу. У попередні роки українська команда проводила свої матчі у Кракові, Велюні, Тарнові та Ельблонзі, а в сезоні 2026/2027 гратиме в Ястшембе-Здруй.

Клуб Барком-Кажани був заснований у 2009 році. Львівська команда тричі ставала чемпіоном України, а також чотири рази вигравала Кубок України.