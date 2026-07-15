Клуби українців дізналися своїх суперників по Лізі чемпіонів-2026/27

Відбулося жеребкування волейбольної Ліги чемпіонів сезону-2026/27. У цьому турнірі Україну представлятимуть 6 гравців.

У чоловіків – Олег Плотницький (Перуджа), Дмитро Янчук (Панатінаїкос), Дмитро Тонконог (Лубе Чівтанова) та Юрій Семенюк (Проєкт Варшава). У жінок – Андріана Павлик (Ополе, Польща) і Улята Котар (Девелоперс).

Панатінаїкос Янчука потрапив у групу А, де його суперниками будуть Берлін Ресайклін Волліс (Німеччина), Галатасарай (Туреччина) і переможець попереднього раунду.

Переможець двох останніх розіграшів Ліги чемпіонів, Перуджа Олега Плотницького, потрапила у групу В, де зіграє проти Зіраата (Туреччина), Монпельє (Франція), і Динамо Бухарест (Румунія).

Лубе Чівітанова Максима Тонконога та Проєкт Варшава Юрія Семенюка будуть суперниками по групі D, у якій також зіграють бельгійський Маасейк і італійський Трентіно.

Що стосується жінок, то Ополе Андріани Павлик зіграє у групі А проти Вакіфбанка (Туреччина), Мюлуза (Франція) і переможця попереднього раунду. Девелоперс Уляни Котар потрапили у групи В, де змагатимуться з Конельяно (Італія), Дрезднера (Німеччина) та Новари (Італія).

Основний раунд жіночої Ліги чемпіонів стартує 24 листопада, чоловічої – 8 грудня.

Нагадаємо, 15 липня чоловіча збірна України розпочне третій тиждень Ліги націй-2026 матчем проти Ірану, початок – о 17:30 за київським часом.