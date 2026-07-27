Я вірив: Лосано висловився про дебютний вихід України в плейоф Ліги націй

Головний тренер збірної України Рауль Лосано висловився щодо історичного виходу його команди до плейофу Ліги нації, зазначивши, що вірив у таку можливість раніше, і подякував своїм підопічним та тренерському штабу, який за його словами, є найкомпетентнішим за всю його кар'єру.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я вірив. Ми мали вигравати раніше. Шкода, що поступилися туркам у дуже важливій грі – якби її виграли, кваліфікувалися б одразу із сьомого місця. Ми дуже щасливі. Це досягнення не лише команди чи тренера, а всієї нашої великої групи гравців та штабу. Хочу публічно подякувати за підтримку, бо цей результат – наслідок системної роботи та планування. Нас 20 гравців, які три місяці тяжко працювали. У нас тренерський штаб із восьми осіб. За свою кар'єру в інших збірних я ще ніколи не мав такого компетентного та професійного штабу."

Нагадаємо, що "синьо-жовті" за підсумками основного етапу Ліги націй вперше у своїй історії пробилися до стадії плейоф цього турніру. Для українців це лише другий сезон в головному волейбольному турнірі.

У чвертьфіналі наша збірна зустрінеться з Польщею, яка є чинним чемпіоном Ліги націй. Ця зустріч відбудеться 30 липня та розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Напередодні було оголошено заявку України на плейоф. Також в ексклюзивному інтерв'ю для "Чемпіона" своїми враженнями від виходу до цієї стадії турнірі поділився діагональний збірної України Василь Тупчій.