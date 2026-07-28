Доведеться зіграти на межі можливостей: тренер збірної України оцінив шанси здолати Польщу в Лізі націй

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано поділився очікуваннями від дебютного виступу "синьо-жовтих" у плейоф Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

В матчі 1/4 фіналу нашій національній команді протистоятиме Польща, яка є чинним переможцем турніру. Фахівець усвідомлює складність виклику, проте вірить, що Україна може нав'язати боротьбу іменитому супернику та пробитись далі.

"Ця команда є чинним чемпіоном Ліги націй, посідає перше місце в рейтингу FIVB і вже два десятиліття залишається однією з найкращих у світі. Тому Польща є фаворитом у матчі проти України. Моїй команді доведеться зіграти дуже добре, на межі своїх можливостей, щоб мати шанс у цьому поєдинку. Такі ігри дуже багато дають у плані досвіду. Я хочу, щоб моя команда показала 100% свого рівня, а далі побачимо, хто виступить краще. На цьому рівні сюрпризів не буває. Ми маємо грати дуже добре, вирішувати завдання, які ставить перед нами Польща, та знаходити технічні й тактичні рішення", – сказав Лосано.

Фахівець також додав, що дуже задоволений розвитком і зростанням своєї команди. Він підкреслив, що "синьо-жовті" спрогресували за ті три роки, що він очолює збірну України.

Зазначимо, що підопічні Лосано завершили основний етап Ліги націй-2026 на сьомій позицій, вперше в історії потрапивши до плейоф. "Синьо-жовті" у 12 зустрічах здобули сім перемог і зазнали п'яти поразок.

Поляки ж фінішували на другій сходинці. В очному протистоянні Україна поступались із рахунком 2:3, хоча виграла перші два сети.

Поєдинок 1/4 фіналу відбудеться 30 липня. Він розпочнеться о 14:30 за київським часом.