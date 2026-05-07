Усі розділи
Перуджа з Плотницьким стала чемпіоном Суперліги Італії

Олексій Мурзак — 7 травня 2026, 00:51
Олег Плотницький
У середу, 6 травня, відбувся третій матч фінальної серії Суперліги Італії з волейболу, у якому Перуджа українського догравальника Олега Плотницького обіграла команду Лубе Чівітанова та завоювала титул чемпіонів першості.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Сам Плотницький став одним із найрезультативніших гравців зустрічі, набравши 14 очок.

Цей титул став другим для українця у складі Перуджи після сезону-2023/2024.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Рауль Лосано визначився із заявкою команди, яка розпочне підготовку до матчів Ліги націй. У списку з 20 гравців присутній Плотницький, який повернувся до національної команди.

Чоловіча Ліга націй з волейболу триватиме з 10 червня по 2 серпня. Торік "синьо-жовті" посіли 9-те місце в турнірній таблиці, а Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду Ліги націй-2025.

