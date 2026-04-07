Плотницький анонсував повернення у збірну України

Український волейболіст Олег Плотницький заявив, що планує повернутися до виступів за національну збірну.

Його слова передає Lega Pallavolo Serie A.

У зіркового гравця Перуджі запитали, чи більше не буде він брати участь в матчах "синьо-жовтих". Спортсмен заявив, що повернеться до виступів на міжнародному рівні та зізнався, коли це має статись.

"Ні, у цьому році я повернуся. Скажімо так… Я прощався зі збірною, бо так простіше для всіх. Бо щоразу надсилають виклик, я відповідаю "ні", а потім починаються новини, що Плотницький знову не приїхав, і так далі. І тоді я подумав: краще вже не повертатися, бо це не добре також і для команди. Правильно? Ви можете говорити про гравців, які дійсно є в команді, які грають за збірну… Можете говорити про них, а не про мене", – сказав Плотницький.

Нагадаємо, що волейболіст оголосив про завершення кар'єри у збірній України в березні 2025 року. Після цього він декілька разів натякав, що може повернутись, а також розповідав, що підтримує зв'язок із тренером "синьо-жовтих" Раулем Лосано.