Є приблизні дати, коли я приїду: Плотницький – про своє повернення до збірної України

Український волейболіст Олег Плотницький підтвердив, що повертається у склад національної збірної, наголосивши, що хоче зіграти якомога більше матчів.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Так, ми вже мали домовленість з тренером. Є приблизні дати, коли я приїду – це залежить від того, як я буду добиратися до Марібора, бо ми в Словенії будемо до Ліги націй готуватися. Наче як на всі матчі [буду їхати, і Лігу націй і Євро], не говорили ми про якісь пропуски, поки що, що щось зіграю, щось не зіграю.

Загалом маю все грати – мається на увазі, що те, що мені будуть давати грати", – сказав Плотницький.

Нагадаємо, що волейболіст оголосив про завершення кар'єри у збірній України в березні 2025 року. Після цього він декілька разів натякав, що може повернутись, а також розповідав, що підтримує зв'язок із тренером "синьо-жовтих" Раулем Лосано.

Раніше на повернення гравця до складу збірної відреагували у Федерації волейболу України.