Із лідером Плотницьким: збірна України з волейболу назвала склад на підготовку до старту Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу визначилась із заявкою, яка розпочне підготовку до старту Ліги націй-2026.

Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

Рауль Лосано викликав 20 виконавців, серед яких знайшлось місце лідеру Олегу Плотницькому, який повернувся до національної команди.

Початок підготовки українських волейболістів стартує 2 травня у словенському Маріборі.

Склад чоловічої збірної України з волейболу

Пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Спортінг), Сергій Євстратов (Леви)

Діагональні: Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія), Василь Тупчій (Барком-Кажани), Максим Тонконог (Фано).

Догравальники: Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Тимофій Полуян (Мілон), Олег Плотницький (Перуджа), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест), Дмитро Янчук (Панатінаїкос), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни).

Блокуючі: Юрій Семенюк (Варшава), Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Андрій Челеняк (Епіцентр-Подоляни/Збірна U20), Денис Велецький (Епіцентр-Подоляни/Збірна U20), Руслан Черватюк (Епіцентр-Подоляни/Збірна U20), Владислав Щуров (Барком-Кажани).

Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Євген Бойко (Решетилівка).

Відзначимо, що підготовка української збірної триватиме до 18 травня. У її рамках "синьо-жовті" проведуть два товариські матчі проти Хорватії (орієнтовно 14-15 травня).

Після них підопічні Лосано зіграють на турнірі у Польщі, де 20 травня зіграють проти Болгарії, а 22-го та 23-го – проти Польщі та Сербії відповідно.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" минулого року дебютували у Лізі націй, посівши дев'яте місце за підсумками основного етапу та зберігши за собою місце у розіграші турніру-2026.