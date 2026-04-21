Стало відомо, хто буде капітаном збірної України після повернення Плотницького

Юрій Семенюк залишиться капітаном збірної України з волейболу попри повернення Олега Плотницького.

Про це заявив сам Плотницький у коментарі Суспільне спорт.

"Стовідсотково Семенюк [має бути капітаном збірної України]. Там немає варіантів. Я можу в чомусь допомогти, якщо треба, але... Які можуть бути питання? Це те саме, що якби я був капітаном і прийшов би той, хто був перед цим капітаном і сказав би віддати пов'язку. Як це може бути?

Це має бути якось більш офіційно – якась розмова з тренером, гравцями, якось так до цього всього підходити. Але ніхто нікуди не буде підходити. У Лосано є своя думка, він її сказав; я йому свою сказав і на тому ми закінчили. Зійшлися на тому, що Юра 100% буде капітаном", – заявив спортсмен.