Повертається – і слава Богу: у ФВУ відреагували на рішення Плотницького

Український волейболіст Перуджі Олег Плотницький дав згоду на повернення у збірну України.

Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник у коментарі Tribuna.com.

Ініціатива щодо повернення Плотницького могла надійти від головного тренера збірної Рауля Лосано.

"Не знаю, хто перший кому подзвонив, але у нас головний тренер повністю відповідає за склад. Я не влажу; хіба він попросить, кому треба подзвонити чи докрутити, але він сам справляється. Ініціатива, думаю, пішла від обох, а від кого швидше – не знаю. Вони спілкуються", – розповів функціонер.

Мельник заявив, що Плотницькому вже надіслали запрошення на виклик у національну команду.

"Повертається – і слава Богу. Чоловіку відправили запрошення – він сказав "так", ось і все. Будемо сподіватися, що приїде. Не приїде – і без нього грали якось", – сказав Мельник.

Нагадаємо, що волейболіст оголосив про завершення кар'єри у збірній України в березні 2025 року. Після цього він декілька разів натякав, що може повернутись, а також розповідав, що підтримує зв'язок із тренером "синьо-жовтих" Раулем Лосано.