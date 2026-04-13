Ніхто нікого не переконував: Плотницький – про повернення в збірну України

Колишній капітан збірної України Олег Плотницький поділився подробицями повернення до складу національної команди.

Про це 28-річний спортсмен розповів в інтерв'ю Суспільне Спорт.

За словами Плотницького, він прийняв рішення про повернення після розмов з головним тренером "синьо-жовтих" Раулем Лосано.

"Ми з ним поспілкувалися, подивилися, які є перспективи, і все, але знову ж таки: зрозуміли один одного досить добре. Мені здається, ми знайшли контакт. І от зараз просто тримаємо зв'язок, вже надійшли запрошення в збірну", – сказав Плотницький.

Волейболіст додав, що його ніхто не вмовляв повернутися, а рішення про камбек він прийняв самостійно.

"Він (Рауль Лосано – ред.) нікого не переконував. Ми просто з ним розмовляли про перспективи, він говорив, як бачить цю всю ситуацію. Не було переконань. Мені здається, він говорив уже десь, що немає сенсу переконувати когось: якщо хтось не хоче, то він не хоче і все. У цьому немає якогось сенсу, коли людина приїхала без бажання і для того, щоб просто відбивати номер – таким чином просто забираєш чиєсь місце і втрачаєш свій час. Тому якщо їхати, то з бажанням, якщо без цього, то такі моменти збільшують відсоток можливих травм і чогось недоброго", – зазначив Плотницький.

Раніше Плотницький повідомив, що у складі збірної України планує зіграти в Лізі націй та на Євро-2026.