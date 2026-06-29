Плотницький: Готуємося зробити 4:0 у матчах третього тижня Ліги націй

Зірка збірної України з волейболу Олег Плотницький підбив підсумки другого тижня ліги націй-2026 та розповів про підготовку до заключного, третього ігрового тижня.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Гру проти Болгарії ми програли на подачі. Вчора вона у нас летіла на 30 сантиметрів в аут, а у збірної Болгарії – навпаки. Фізичний стан? Взагалі не було якоїсь втоми, ми у вихідний день добре потренувалися, розігнали кров.

Лосано після гри сказав, що все добре, гарний тиждень, гарно грали, готуємось до третього тижня, щоб зробити вже 4:0 у матчах третього тижня. Моя оцінка тижня? Супер, як працювали так і грали. Тому потрібно витримати цей рівень. Особливо остання гра мені сподобалась: перші три партії, що почали ділити сайдаут з брейк-поінтом – це дуже важливий момент для подальших перемог", – заявив Плотницький.