Збірна України оголосила заявку на третій ігровий тиждень Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася зі складом на третій ігровий тиждень Ліги націй-2026, матчі якого відбудуться в Белграді, Сербія.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру.

Зокрема, до заявки повернулися догравальник Максим Тонконог та ліберо Євгеній Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи у складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи U-22.

Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Наложного.

Заявка збірної України на третій ігровий тиждень Ліги націй

Пасуючі : Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай);

: Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай); Діагональні : Максим Тонконог (Чивітанова), Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада Румунія);

: Максим Тонконог (Чивітанова), Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада Румунія); Догравальники : Олег Плотницький (Перуджа? Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);

: Олег Плотницький (Перуджа? Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія); Блокуючі : Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани);

: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани); Ліберо: Євгеній Бойко (Решетилівка), (Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Розклад матчів збірної України

15 липня, середа

17:30 Україна – Іран

16 липня, четвер

21:00 Сербія – Україна

17 липня, п'ятниця

17:30 Туреччина – Україна

19 липня, неділя

17:30 Україна – Німеччина

Зазначимо, що на другому тижні Ліги націй-2026 українці програли Болгарії, до цього перемогли Бразилію, Італію та Канаду. "Синьо-жовті" завершили другий тиждень на 5 місці в турнірній таблиці та вже гарантували собі збереження прописки в турнірі.