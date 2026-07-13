Збірна України оголосила заявку на третій ігровий тиждень Ліги націй
Чоловіча збірна України з волейболу визначилася зі складом на третій ігровий тиждень Ліги націй-2026, матчі якого відбудуться в Белграді, Сербія.
Про це повідомляє Volleyball.ua.
Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру.
Зокрема, до заявки повернулися догравальник Максим Тонконог та ліберо Євгеній Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи у складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи U-22.
Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Наложного.
Заявка збірної України на третій ігровий тиждень Ліги націй
- Пасуючі: Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай);
- Діагональні: Максим Тонконог (Чивітанова), Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада Румунія);
- Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа? Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);
- Блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани);
- Ліберо: Євгеній Бойко (Решетилівка), (Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).
Розклад матчів збірної України
15 липня, середа
17:30 Україна – Іран
16 липня, четвер
21:00 Сербія – Україна
17 липня, п'ятниця
17:30 Туреччина – Україна
19 липня, неділя
17:30 Україна – Німеччина
Зазначимо, що на другому тижні Ліги націй-2026 українці програли Болгарії, до цього перемогли Бразилію, Італію та Канаду. "Синьо-жовті" завершили другий тиждень на 5 місці в турнірній таблиці та вже гарантували собі збереження прописки в турнірі.