Це підриває все, що має відстоювати спорт: Плотницький – про рішення FIVB дозволити росіянам виступати на міжнародних турнірах

Волейболіст збірної України Олег Плотницький відреагував на рішення FIVB дозволити російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань, наголосивши, що спорт має стояти на захисті миру, поваги та людської гідності, а не нагороджувати тих, хто їх знищує.

Свою думку він висловив у соцмережі Фейсбук.

"Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. З тих пір вона навмисно тероризує мирне населення, руйнує міста, школи, лікарні, будинки та спортивні споруди Десятки тисяч невинних мирних жителів України, серед яких сотні дітей, загинули від Росії. А реальна цифра майже точно набагато більша.

Мільйони українців втратили свої домівки, а сотні тисяч житлових будинків були пошкоджені або зруйновані російськими атак, залишивши цілі громади стерті з карти. І все ж, FIVB готується вітати російських спортсменів до міжнародного волейболу", – зазначив він.

Плотницький наголосив, що кожне рішення відновити місце Росії в міжнародному спорті надсилає повідомлення про те, що воєнні злочини, зруйновані міста, вбиті діти та спустошені родини можуть зрештою бути поза увагою.

"Спорт не існує поза реальності. Поки Росія продовжує війну проти України, не має бути місця російським командам чи спортсменам на міжнародних змаганнях. Це рішення підриває все, що має відстоювати спорт.

Я проти кожної війни, незалежно від того, хто її починає. Спорт має стояти на захисті миру, поваги та людської гідності, а не нагороджувати тих, хто їх знищує", – підкреслив волейболіст.

Напередодні свою думку з цього приводу висловив ще один український волейболіст – Олег Тупчій.