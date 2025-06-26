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Вперше не серед лідерів: Україна втратила 4 позиції в турнірній таблиці Ліги націй після поразки від Франції

Микола Дендак — 26 червня 2025, 10:55
Вперше не серед лідерів: Україна втратила 4 позиції в турнірній таблиці Ліги націй після поразки від Франції
Чоловіча збірна України з волейболу
https://en.volleyballworld.com/

Збірна України програла Франції та вперше вилетіла з вісімки найкращих команд у турнірній таблиці Ліги націй.

Перед цією грою українці йшли на 7 місці, але тепер посідають 11 сходинку. "Синьо-жовтих" випередили сама Франція, а також Аргентина, США, яких Україна вже перемагала, та Канада.

Лідером продовжують бути команди Польщі та Бразилії. Зауважимо, що бразильці також грали проти "синьо-жовтих", та перемогли їх у тайбрейку.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Топ-8 збірних

  1. Польща – 13 очок (5 матчів)
  2. Бразилія – 12 очок (5)
  3. Словенія – 11 очок (5)
  4. Італія – 10 очок (5)
  5. Японія – 9 очок (5)
  6. Болгарія – 8 очок (5)
  7. Франція – 8 очок (5)
  8. Аргентина – 8 очок (5)

...

11. Україна – 7 очок (5)

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів.

З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.

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