Вперше не серед лідерів: Україна втратила 4 позиції в турнірній таблиці Ліги націй після поразки від Франції

Збірна України програла Франції та вперше вилетіла з вісімки найкращих команд у турнірній таблиці Ліги націй.

Перед цією грою українці йшли на 7 місці, але тепер посідають 11 сходинку. "Синьо-жовтих" випередили сама Франція, а також Аргентина, США, яких Україна вже перемагала, та Канада.

Лідером продовжують бути команди Польщі та Бразилії. Зауважимо, що бразильці також грали проти "синьо-жовтих", та перемогли їх у тайбрейку.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Топ-8 збірних

Польща – 13 очок (5 матчів) Бразилія – 12 очок (5) Словенія – 11 очок (5) Італія – 10 очок (5) Японія – 9 очок (5) Болгарія – 8 очок (5) Франція – 8 очок (5) Аргентина – 8 очок (5)

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11. Україна – 7 очок (5)

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів.

З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.