Україна вилетіла із зони плейоф Ліги націй перед останнім матчем

У ніч проти 19 липня збірна Болгарії зіграла проти США у чоловічій Лізі націй-2026 з волейболу та змінила місце України у турнірній таблиці.

Болгарія закрила американців у чотирьох партіях (3:1) та посунула "синьо-жовтих" на 8-ме місце. Кривдник США посідає 6-ту сходинку. Поміж цими національними командами розташувалася Туреччина, у якої в активі 7 перемог, як і в болгарських волейболістів. Натомість на рахунку підопічних Рауля Лосано 6 звитяг.

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Нагадаємо, що 7 найкращих команд вийдуть у плейоф Ліги націй.

В останніх двох турах збірна України зазнала поразок – від Сербії (1:3) та Туреччини (2:3).

Свій останній поєдинок синьо-жовта команда проведе у неділю, 19 липня. Українці зіграють проти Німеччини, яка йде 11-ю. Початок – о 17:30 (за київським часом).

Команді Лосано потрібно перемагати в останньому турі, а також розраховувати на поразку Італії, Туреччини, або Болгарії. Фіаско України автоматично означатиме невихід у плейоф турніру.