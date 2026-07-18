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Україна обіграла Словенію на шляху у фінал жіночого Nations Cup з пляжного волейболу

Олександр Булава — 18 липня 2026, 19:53
Україна обіграла Словенію на шляху у фінал жіночого Nations Cup з пляжного волейболу
Валентина Давідова та Ангеліна Хміль
en.volleyballworld.com

Жіноча збірна України з пляжного волейболу тріумфально вийшла до фіналу Nations Cup, який триває в угорському Будапешті. У півфінальному протистоянні "синьо-жовті" впевнено здолали команду Словенії із загальним рахунком 2:0.

Валентина Давидова та Ангеліна Хміль без особливих труднощів розібралися з дуетом Тяша Котнік / Тайда Ловшин — 21:13, 21:11. Інша українська пара - Єва Сердюк та Дар'я Романюк закріпили успіх збірної, перегравши пару Мая Маролт / Жива Яворник — 21:11, 21:14.

У вирішальному поєдинку за титул збірна України зійдеться у протистоянні з командою Італії.

Нагадаємо, на початку липня помер колишній тренер збірної України з пляжного волейболу Володимир Куценко.

Пляжний волейбол

Пляжний волейбол

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