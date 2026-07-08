Жіноча збірна України поступилася Італії в Лізі націй, давши гідний бій найкращій команді світу

Жіноча збірна України поступилася команді Італії у дев'ятому матчі Ліги націй з волейболу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3.

Українки невдало розпочали зустріч із чинними чемпіонками світу. У першій партії італійська збірна одразу захопила перевагу та впевнено довела сет до перемоги – 25:15.

У другій партії команда Якуба Глущака змогла нав'язати боротьбу одній із найсильніших збірних світу. "Синьо-жовті" втримали напругу в кінцівці та з третьої спроби реалізували сетпойнт – 25:23. Таким чином, Україна зрівняла рахунок у матчі – 1:1.

Третій сет знову залишився за Італією. Чинні чемпіонки світу повернули контроль над грою та перемогли з великим відривом – 25:10.

У четвертій партії українки нав'язали боротьбу суперницям та були близькими до камбеку. На жаль, у кінцівці сету італійки зрівняли рахунок та вирвали перемогу.

Ліга націй-2026Груповий етап, 8 липня

Україна – Італія 1:3 (15:25, 25:23, 10:25, 21:25)

У турнірній таблиці Ліги націй збірна України залишилася на 15-й позиції з 18-ти. У синьо-жовтих" дві перемоги над Німеччиною і Таїландом. У семи поєдинках підопічні Якуба Глущака зазнали поразок: від США, Японії, Франції, Польщі, Нідерландів, Болгарії та Італії.

Нагадаємо, що на третій ігровий тиждень Ліги націй тренерський штаб жіночої збірної України вніс зміни у заявку команди.

Свій наступний матч у Лізі націй Україна зіграє 9 липня проти господарок майданчика – збірної Китаю, яка претендує на вихід у плейоф. Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом.