Польська ліга змінила регламент для українського гранда

Волейбольний клуб Барком-Кажани отримав перехідний період у польській волейбольній лізі терміном у два роки. Починаючи з сезону-2028/29 львівська команда для участь у PlusLiga повинна тримати на майданчику трьох польських гравців.

Про це пише Sportowefakty.wp.pl.

Український гранд хотів приєднатися до цього чемпіонату ще з 2019 року. Старт відбувся в сезоні-2022/23.

В усіх чотирьох сезонах українські волейболісти Барком-Кажани рахувалися за місцевих гравців. Тепер у клуба є два роки перехідного періоду, коли все залишиться так само, але з сезону-2028/29 український клуб повинен виконувати правила, які застосовуються до решти представників PlusLiga щодо перебування поляків на паркеті.

"Коли у нас виникла ідея запросити львівську команду приєднатися до нас, глобальна ситуація була зовсім іншою; за нашим східним кордоном не було війни. З огляду на поточні обставини, ми вирішили, що настав час переоцінити ситуацію та вжити відповідних заходів. Звідси й рішення наших акціонерів дати Баркому час на трансформацію", – сказав Артур Попко, президент Польської волейбольної ліги.

Барком-Кажани незабаром розпочнуть свій п'ятий сезон у чемпіонаті Польщі та вп'яте матиме іншу домашню базу. У попередні роки українська команда проводила свої матчі у Кракові, Велюні, Тарнові та Ельблонзі, а в сезоні 2026/2027 гратиме в Ястшембе-Здруй.

Найкращим результатом львів'ян у PlusLiga на сьогоднішній день залишається 11-е місце. Чемпіонат Польщі і національна збірна цієї країни є одними з найсильніших у світі.

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