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Визначився третій півфіналіст Ліги націй

Денис Іваненко — 30 липня 2026, 12:21
Визначився третій півфіналіст Ліги націй
Результат матчу Італія – США в Лізі націй 30 липня

Збірна США стала третім півфіналістом чоловічої Ліги націй із волейболу, здолавши в першому раунді плейоф Італію.

Американці взяли реванш у "Скуадри Адзурри" за поразку на груповому етапі. Тоді італійці виграли у п'ятьох сетах.

Цього разу доля зустрічі визначилась у трьох партіях. Всі вони були конкурентними, проте чинні срібні призери не змогли виграти жодної.

Чоловіча Ліга націй-2026
1/4 фіналу, 30 липня

Італія – США 0:3 (22:25, 21:25, 21:25)

Зазначимо, що до цього до півфіналу також пробились Словенія та Японія. Саме азійська збірна стане наступним суперником США.

Останню путівку до четвірки найкращих розіграють між собою Україна та Польща. Їхнє очне протистояння відбудеться 30 липня о 14:30 за київським часом.

Цю гру можна подивитись безплатно. Вона буде доступна за посиланням.

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