Визначився другий півфіналіст Ліги націй

Збірна Японії стала другим півфіналістом чоловічої Ліги націй-2026 із волейболу. У своєму чвертьфінальному матчі японці з рахунком 3:1 обіграли іншу азійську збірну – господарів турніру, збірну Китаю.

Китайці виграли перший сет, проте Японії вдалося переломити хід поєдинку та здобути вольову перемогу в чотирьох партіях.

Чоловіча Ліга націй-2026

1/4 фіналу, 29 липня

Японія – Китай – 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:13)

Японія стала другим півфіналістом Ліги націй-2026. 29 липня також відбувся інший чвертьфінал, у якому Словенія розгромила Туреччину 3:0 за сетами.

Суперники Японії та Словенії визначаться у четвер, 30 липня. Японці зіграють з переможцем матчу Італія – Норвегія, а Словенія зіграє з Україною або Польщею.