Визначився потенційний суперник України в півфіналі Ліги націй

У середу, 29 липня, стартував плейоф чоловічої Ліги націй із волейболу, куди вперше в історії пробилась Україна.

У першому чвертьфіналі збірна Словенії в дуже конкурентному протистоянні, хоча й у трьох сетах, здолала Туреччину. Саме вона є потенційним суперником "синьо-жовтих" у півфіналі.

У другому матчі ігрового дня зустрінуться Японія та Китай. Вони на груповому етапі посіли перше й останнє місця відповідно, але китайці потрапили у плейоф на правах господаря турніру.

Чоловіча Ліга націй-2026

1/4 фіналу, 29 липня

Словенія – Туреччина 3:0 (25:21, 35:33, 39:37)

Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі зіграє проти Польщі, яка є чинним переможцем Ліги націй. Їхнє очне протистояння відбудеться 30 липня та розпочнеться о 14:30 за київським часом.