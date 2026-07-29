Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Визначився потенційний суперник України в півфіналі Ліги націй

Денис Іваненко — 29 липня 2026, 12:45
Визначився потенційний суперник України в півфіналі Ліги націй
Результати Ліги націй за 29 липня

У середу, 29 липня, стартував плейоф чоловічої Ліги націй із волейболу, куди вперше в історії пробилась Україна.

У першому чвертьфіналі збірна Словенії в дуже конкурентному протистоянні, хоча й у трьох сетах, здолала Туреччину. Саме вона є потенційним суперником "синьо-жовтих" у півфіналі.

У другому матчі ігрового дня зустрінуться Японія та Китай. Вони на груповому етапі посіли перше й останнє місця відповідно, але китайці потрапили у плейоф на правах господаря турніру. 

Чоловіча Ліга націй-2026
1/4 фіналу, 29 липня

Словенія – Туреччина 3:0 (25:21, 35:33, 39:37)

Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі зіграє проти Польщі, яка є чинним переможцем Ліги націй. Їхнє очне протистояння відбудеться 30 липня та розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Читайте також :
Відео Фото Чвертьфінал Ліги націй Україна – Польща: спроба стрибнути вище голови
волейбол Ліга націй з волейболу

волейбол

Найсексуальніша волейболістка світу знову підірвала соцмережі відвертими фото
Збірна України оголосила заявку на плейоф Ліги націй
Україна добре грає проти сильних команд: екскапітан "синьо-жовтих" – про матч із Польщею в Лізі націй
Збірні Італії та Бразилії стали першим півфіналістами жіночої Ліги націй-2026
Тренер збірної України оцінив дебютний вихід "синьо-жовтих" у плейоф Ліги націй

Останні новини