Це неймовірний старт для нас, – гравець збірної України прокоментував перемогу над Кубою

Догравальник збірної України з волейболу Євгеній Кісілюк вважає, що команда неймовірно стартувала у Лізі націй. Він розповів, що "синьо-жовті" хочуть показати, що можуть грати на такому рівні.

Його слова передає Еn.volleyballworld.com.

"Це неймовірний старт для нас. Ми вперше граємо у Лізі націй, і атмосфера тут просто приголомшлива. Ми давно хотіли бути тут, і зараз просто хочемо показати, що можемо грати на такому рівні. Це був важкий матч (проти Куби – прим.), і на тайбрейку ми просто віддали все, що мали, щоб здобути перемогу", – сказав Кісілюк.

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У першій грі українці здолали США, а після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України, і команда ще жодного разу не поступилася та йде на третьому місці в турнірній таблиці.

Після Куби Україна зіграє ще 2 матчі в цей ігровий тиждень: проти Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.