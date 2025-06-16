Це однозначно успіх, – гравець збірної України Бойко підбив підсумки першого тижня Ліги націй

Гравець збірної України з волейболу Олександр Бойко вважає, що команда успішно виступила в перший тиждень Ліги націй. Звісно, можна було і краще, але на результати останніх матчів вплинула втома.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Так, я вважаю, що це однозначно успіх. Як на мене, від нас не очікували такої гри, такого результату. Це, без сумніву, успіх. Чи можна було краще? Гадаю, що можна, але потрібно враховувати також той факт, що, по-перше, фізично було важко: після вихідного три гри було, і всі три по п'ять сетів. Фізично це було важко, морально – теж нелегко.

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Але це гарний досвід і, як на мене, перший ігровий тиждень ми не провалили та гідно зіграли. Ігри у Лізі націй особисто для мене – щось нове, новий рівень. Це нові можливості, новий, неймовірний досвід. Це ігри проти топів на гарному рівні, де дуже гарна атмосфера, де можна показати себе, що ти вмієш, як ти граєш. Вважаю, що для кожного гравця це дуже гарна історія, де можна себе проявити", – сказав Бойко.

Збірна України здолала команду США в першому матчі Ліги націй, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці в тайбрейку здолали збірну Куби, але потім були поразки в тайбрейках від Бразилії та Ірану.

Таким чином національна команда України здобула 7 очок з 12 можливих та після першого ігрового тижня посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги націй. Зауважимо, що у плейоф турніру вийдуть перші 8 команд.

З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.