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Верес підписав колишнього капітана ЛНЗ

Олег Дідух — 29 червня 2025, 18:38
Верес підписав колишнього капітана ЛНЗ
НК Верес

Український атакувальний півзахисник Віталій Бойко став гравцем Вереса.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

За їхньою інформацією, контракт із 27-річним хавбеком розрахований на два роки – до літа 2027 року. Бойко перейшов у Верес на правах вільного агента.

Попереднім клубом хавбека був ЛНЗ, де він був капітаном команди. Проте після відходу Олега Дулуба з посади головного тренера Бойко втратив не лише капітанську пов’язку, а й стабільне місце в основному складі. В минулому сезоні взяв участь у 11 матчах УПЛ.

Окрім ЛНЗ, Бойко в своїй професійній кар’єрі також виступав за такі клуби як Черкащина, Минай, Кремінь і Львів.

Вчора, 28 червня, Верес у контрольному матчі розгромив тернопільську Ниву з рахунком 3:0.

Бойко Верес

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