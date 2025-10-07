Президент Металіста 1925: Ми будуємо систему, яка працює на перспективу

Президент Металіста 1925 Богдан Бойко оцінив результати клубу у поточному сезоні та назвав механізми мотивації у команді.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"Нічиї в поєдинках з Динамо та Шахтарем? У цих результатах ми бачимо позитивні сигнали, команда росте і стає більш впевненою. Але для нас важливо не розслаблятися, адже попереду ще дуже багато відповідальних матчів. Це лише етап шляху. Поки рано робити великі висновки – треба продовжувати й надалі стабільно працювати.

Підхід головного тренера Младена Бартуловича збігається з нашим баченням розвитку клубу. Він чітко розуміє, як має працювати команда, володіє глибоким баченням гри, не боїться брати на себе відповідальність і має системне мислення. Але не менш важливими є його особисті якості. Із самого початку стало зрозуміло, що він – саме та людина, з якою нам комфортно працювати: близький нам за цінностями, у ставленні до людей, до футболу, до роботи. Проміжні результати нового сезону лише підтверджують правильність цього вибору", – сказав він.