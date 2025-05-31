Один із найдосвідченіших центральних блокуючих не допоможе збірній України в Лізі націй

Один із найдосвідченіших центральних блокуючих збірної України Максим Дрозд не зіграє у матчах Ліги Націй-2025.

У коментарі порталу Volleyball.ua волейболіст пояснив причину своєї відсутності.

"В кінці сезону отримав травму і не вистачило часу на відновлення. Була надія, що зможу відновитися під час зборів, але покращення ніякого нема тому було прийняте таке рішення", – пояснив він.

Дрозд також не знає, чи зможе допомогти "синьо-жовтим" у вересневих матчах чемпіонату світу-2025.

"Поки що невідомо. Дивлячись де буде лікування і як воно пройде," – додав волейболіст.

Нагадаємо, що в сезоні збірних 2025 року наша команда вперше зіграє у Лізі Націй, а восени поїде до Філіппін на матчі групового етапу чемпіонату світу-2025.

15 травня на офіційному сайті міжнародної федерації волейболу (FIVB – ФІВБ) з’явився розширений склад збірної України з волейболу на матчі Ліги націй-2025.