Виконали гарну роботу: Багатскіс – про результати збірної України у відборі на ЧС-2027

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс підсумував виступу національної команди в літніх матчах кваліфікації ЧС-2027.

Його слова передає ФБУ.

"Синьо-жовті" продемонструвала 100% результат, здобувши перемоги над Грецією та Чорногорією.

"Вдалий виступ у кваліфікації? Не думаю, що є одна причина, чому команда грала так, як грала. В червні у нас трохи змінився склад, і це, звичайно, позначилось на грі. Приїхав Михайлюк – виконавець, який знає, як грати з м'ячем. Ми добре підготувалися до матчів у червні і на базі того, що награли в липні, продовжили вже в останніх двох матчах. На це вікно до нас приєднався ще один гравець високого класу – Максим Шульга. Ці зміни в складі дозволили нам стати ще більш агресивними в нападі. Баскетбол починається з маленьких гравців, і ці двоє плюс Саша Ковляр – вони знають, як грати.

Звичайно, у нас були ті, хто набирав більше очок, всі билися в захисті, але мені дуже сподобалося те, як ми рухали м'яч у цих матчах. Це продовжувалося навіть у важкі моменти, як, наприклад, у матчах проти Грузії та Греції. У нас завжди знаходився лідер, і часто це були різні гравці. Ми не команда одного чи двох гравців — ми команда, адже кожен виконує свою роботу та використовує свій талант саме для команди", – підсумував Багатскіс.