Розігруючий збірної України претендує на звання MVP четвертого вікна європейської кваліфікації ЧС-2027
Олександр Ковляр
ФБУ
Розігруючий збірної України Олександр Ковляр претендує на звання MVP четвертого вікна європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Голосування запустила пресслужа ФІБА.
Ковляр став одним із лідерів української збірної у матчах проти Греції та Чорногорії. У двох поєдинках він у середньому набирав 16.5 очка, робив 5.0 підбирання та 4.5 передачі, маючи показник ефективності 18.5 бала.
Нагадаємо, збірна України вийшла на першу позицію в групі I другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2027.
Наступні матчу відбору заплановані на кінець листопада. 26 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють проти Португалії. Через кілька днів, 29 листопада, українці протистоятимуть Чорногорії.