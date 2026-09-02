Розігруючий збірної України претендує на звання MVP четвертого вікна європейської кваліфікації ЧС-2027

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр претендує на звання MVP четвертого вікна європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Голосування запустила пресслужа ФІБА.

Ковляр став одним із лідерів української збірної у матчах проти Греції та Чорногорії. У двох поєдинках він у середньому набирав 16.5 очка, робив 5.0 підбирання та 4.5 передачі, маючи показник ефективності 18.5 бала.

Нагадаємо, збірна України вийшла на першу позицію в групі I другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2027.

Наступні матчу відбору заплановані на кінець листопада. 26 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють проти Португалії. Через кілька днів, 29 листопада, українці протистоятимуть Чорногорії.