Визначилася розширена заявка збірної України для підготовки до матчів Ліги Націй-2025

Тренерський штаб чоловічої команди України з волейболу назвав розширений склад для підготовки до дебюту у Лізі націй-2025.

Заявку оприлюднив сайт ФІВБ.

Чи є цей список гравців остаточним – поки що невідомо.

пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Сергій Євстратов (Чарні Радом, Польща), Дмитро Долгополов (Локомотив Пловдив, Болгарія), Юрій Синиця (Спортінг, Португалія);

діагональні: Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни), Дмитро Шаповал (Житичі-Полісся), Володимир Тевкун (Пршибрам, Чехія), Максим Тонконог (Фано, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани);

ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни);

центральні блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Микола Куц (Бєльско-Бяла, Польща), Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни), Андрій Челеняк (Епіцентр-Подоляни), Руслан Черватюк (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20), Валерій Тодуа (Бендзін, Польща), Дмитро Терьоменко;

догравальники: Тимофій Полуян (Мілон, Греція), Євген Кісілюк (Катовіце, Польща), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Дмитро Янчук (Епіцентр-Подоляни), Микита Лубан (Житичі-Полісся), Едуард Штерик (Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20), Ілля Ковальов (Барком-Кажани).

Нагадаємо, що в сезоні збірних 2025 збірна України вперше зіграє у Лізі Націй, а восени поїде до Філіппін на матчі групового етапу чемпіонату світу-2025.