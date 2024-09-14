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Збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025

Олександр Булава — 14 вересня, 16:45
Збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025
ФВУ

Стали відомі суперники чоловічої збірної України з волейболу на чемпіонат світу-2025.

За результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапила до групи F, де зіграють проти чинних чемпіонів світу — Італії та національних збірних Бельгії й Алжиру.

Результати жеребкування

  • Група А: Філіппіни, Іран, Єгипет, Туніс
  • Група В: Польща, Нідерланди, Катар, Румунія
  • Група С: Франція, Аргентина, Фінляндія, Південна Корея
  • Група D: США, Куба, Португалія, Колумбія
  • Група E: Словенія, Німеччина, Болгарія, Чилі
  • Група F: Італія, Україна, Бельгія, Алжир
  • Група G: Японія, Канада, Туреччина, Лівія
  • Група H: Бразилія, Сербія, Чехія, Китай

Турнір відбудеться у Філіппінах з 12 по 28 вересня 2025 року. Вперше в історії у ньому візьмуть участь 32 команди.

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