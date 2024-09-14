Збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025

Стали відомі суперники чоловічої збірної України з волейболу на чемпіонат світу-2025.

За результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапила до групи F, де зіграють проти чинних чемпіонів світу — Італії та національних збірних Бельгії й Алжиру.

Результати жеребкування

Група А: Філіппіни, Іран, Єгипет, Туніс

Група В: Польща, Нідерланди, Катар, Румунія

Група С: Франція, Аргентина, Фінляндія, Південна Корея

Група D: США, Куба, Португалія, Колумбія

Група E: Словенія, Німеччина, Болгарія, Чилі

Група F: Італія, Україна , Бельгія, Алжир

, Бельгія, Алжир Група G: Японія, Канада, Туреччина, Лівія

Група H: Бразилія, Сербія, Чехія, Китай

Турнір відбудеться у Філіппінах з 12 по 28 вересня 2025 року. Вперше в історії у ньому візьмуть участь 32 команди.