Збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025
ФВУ
Стали відомі суперники чоловічої збірної України з волейболу на чемпіонат світу-2025.
За результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапила до групи F, де зіграють проти чинних чемпіонів світу — Італії та національних збірних Бельгії й Алжиру.
Результати жеребкування
- Група А: Філіппіни, Іран, Єгипет, Туніс
- Група В: Польща, Нідерланди, Катар, Румунія
- Група С: Франція, Аргентина, Фінляндія, Південна Корея
- Група D: США, Куба, Португалія, Колумбія
- Група E: Словенія, Німеччина, Болгарія, Чилі
- Група F: Італія, Україна, Бельгія, Алжир
- Група G: Японія, Канада, Туреччина, Лівія
- Група H: Бразилія, Сербія, Чехія, Китай
Турнір відбудеться у Філіппінах з 12 по 28 вересня 2025 року. Вперше в історії у ньому візьмуть участь 32 команди.