Гравець збірної України перейшов у європейський клуб

Форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко перейшов до латвійського Рігас Зеллі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний баскетболіст підписав контракт із клубом, який у новому сезоні дебютує в Єврокубку. Деталі не розголошуються.

Керівництво Рігас Зеллі вже завершило комплектацію ростера, однак важка травма захисника Томса Скуї змусила менеджмент терміново повернутися на ринок.

"Разом із тренерами ми переглянули кілька матчів збірної України, і нам сподобалося те, що побачили у грі Ткаченка. До того ж Іван дав зрозуміти, що хотів би залишитися в Ризі, тому ми швидко домовилися. Ми раді підсилити склад гравцем високого рівня, який може діяти на кількох позиціях і давати вагомий внесок у грі без м'яча", — розповів менеджер Рігас Зеллі Едгарс Булс.

Минулий сезон Ткаченко провів у складі хорватського Задара. У 21 матчі місцевого чемпіонату українець проводив на паркеті в середньому 16,4 хвилини, набираючи 6,3 очка та роблячи 3,0 підбирання.

Раніше повідомлялося, що захисник Київ-Баскета Михайло Бублик доєднався до клубу із другого за силою литовського баскетбольного дивізіону – Судува-Мантінгу з Маріямполе.