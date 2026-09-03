Збірна України піднялася на сьоме місце в рейтингу сили ФІБА
Збірна України з баскетболу
ФБУ
ФІБА оновила Power Rankings – рейтинг сили баскетбольних збірних, які продовжують боротьбу за путівки на чемпіонат світу-2027.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Чоловіча національна команда України додала одразу три позиції. Тепер вона посідає сьоме місце після двох перемог у серпневому вікні відбору.
Підопічні Айнарса Багатскіса здолали Грецію (82:76) та Чорногорію (98:89). ФІБА окремо відзначила виступ "синьо-жовтих", назвавши перемогу над греками другим найбільшим апсетом вікна, враховуючи різницю позицій у світовому рейтингу.
Зазначимо, що в загальному заліку Україна піднялась на 37-ме місце, а греки розташовуються на 13-му. Наступні поєдинки "синьо-жовті" проведуть у листопаді.