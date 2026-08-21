Болгарія – Україна: де дивитися стартовий матч чемпіонату Європи-2026

Болгарія – Україна: де дивитися матч Євро-2026 з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу 21 серпня грою проти Болгарії стартує на чемпіонаті Європи-2026.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 (за київським часом). Українські вболівальники волейболу зможуть переглянути зустріч на телеканалі "Суспільне" та на ютуб-каналі "Суспільне Волейбол".

"Синьо-жовті" також зіграють у груповому раунді проти Греції, Австрії, Чехії та Сербії. Усі поєдинки групи B відбудуться у чеському Брно.

Після протистояння з Болгарією на українських волейболісток чекатиме дуель проти суперниць із Греції – 22 серпня о 17:00.

Нагадаємо, що на попередньому Євро-2023 жіноча українська збірна на груповому етапі здобула 3 перемоги та зазнала при цьому 2-х поразок, а у матчі 1/8 фіналу поступилася Чехії (2:3).

Із повним розкладом ігор чемпіонату Європи-2026 з волейболу серед жінок можна ознайомитися – тут.