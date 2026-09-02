Збірна Сербії впевнено перемогла команду Греції в 1/4 фіналу жіночого ЧЄ-2026

У середу, 2 вересня, відбувся перший чвертьфінальний матч жіночого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

Так, Сербія у трьох сетах перемогла команду Греції, яка напередодні сенсаційно вибила Францію.

Пізніше відбудеться ще одне протистояння 1/4 фіналу, у якому Італія зіграє проти Швеції. Початок о 20:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з волейболу

Жінки, 1/4 фіналу, 2 вересня

Сербія – Греція 3:0 (25:14, 25:20, 25:17)

20:00 Італія – Швеція

Як відомо, збірна України на турнірі не змогла подолати груповий етап.