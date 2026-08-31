Нідерланди на тайбрейку дотиснули Словенію, Італія розгромила Болгарію в 1/8 фіналу ЧЄ-2026

У понеділок, 31 серпня, відбулися чергові матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026 з волейболу серед жіночих команд.

Так, Нідерланди у надважкому протистоянні лише та тайбрейку дотиснули Словенію. Водночас Італія без проблем у трьох сетах перемогла Болгарію.

Пізніше відбудуться ще дві зустрічі: Польща зіграє проти Португалії, а Чехія протистоятиме Швеції.

Чемпіонат Європи з волейболу

Жінки, 1/8 фіналу, 31 серпня

Нідерланди – Словенія 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 29:31, 15:9)

Італія – Болгарія 3:0 (25:18, 25:13, 25:13)

19:00 Польща – Португалія

20:00 Чехія – Швеція

Раніше Греція сенсаційно перемогла Францію та вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ.