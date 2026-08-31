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Нідерланди на тайбрейку дотиснули Словенію, Італія розгромила Болгарію в 1/8 фіналу ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 31 серпня 2026, 19:11
Нідерланди на тайбрейку дотиснули Словенію, Італія розгромила Болгарію в 1/8 фіналу ЧЄ-2026
cev.eu

У понеділок, 31 серпня, відбулися чергові матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026 з волейболу серед жіночих команд.

Так, Нідерланди у надважкому протистоянні лише та тайбрейку дотиснули Словенію. Водночас Італія без проблем у трьох сетах перемогла Болгарію.

Пізніше відбудуться ще дві зустрічі: Польща зіграє проти Португалії, а Чехія протистоятиме Швеції.

Чемпіонат Європи з волейболу
Жінки, 1/8 фіналу, 31 серпня

Нідерланди – Словенія 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 29:31, 15:9)

Італія – Болгарія 3:0 (25:18, 25:13, 25:13)

  • 19:00 Польща – Португалія
  • 20:00 Чехія – Швеція

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