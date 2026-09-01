Німеччина створила сенсацію у матчі з Бельгією, Туреччина розібралась з Азербайджаном в 1/8 фіналу ЧЄ-2026

У вівторок, 1 вересня, відбулися заключні матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026 з волейболу серед жіночих команд.

Збірна Німеччини здолала Бельгію, вигравши п'ятисетовий матч із рахунком 3:2. Німкені, які вийшли до плейоф лише з четвертого місця в групі, змогли зупинити переможниць групи C. Доля зустрічі вирішилася на тайбрейку, де німецька команда здійснила вирішальний ривок після рахунку 5:5 та впевнено дотиснула суперниць.

Зазначимо, що для Німеччини це перший вихід у чвертьфінал за сім років. На двох попередніх континентальних першостях команда зупинялася ще на стадії 1/8 фіналу. У 2021 році німкені фінішували 11-ми, а у 2023-му посіли 12-те підсумкове місце.

В останньому поєдинку 1/8 фіналу національна команда Туреччини розібралась з Азербайджаном, вигравши всі три партії.

Чемпіонат Європи з волейболу

Жінки, 1/8 фіналу, 01 вересня

Бельгія – Німеччина 2:3 (25:20, 21:25, 20:25, 27:25, 8:15)

Туреччини – Азербайджан 3:0 (25:14, 25:16, 25:22)

Раніше Греція сенсаційно перемогла Францію та вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ.