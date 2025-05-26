Криза Рогліча, Дель Торо збільшує свою перевагу. Підсумки другого тижня Джиро д’Італія-2025

Аюсо залишається головною ставкою UAE Emirates

У підсумках першого тижня Джиро-2025 ми говорили про те, що результативна атака Ісаака Дель Торо на 9 етапі може створити внутрішній командний конфлікт в UAE Emirates щодо капітанського статусу. І, судячи з того, що на пресконференції в день відпочинку мексиканцеві довелося виправдовуватися за ту атаку, вона дійсно не була передбачена командною стратегією.

Виправдання Дель Торо, до речі, вигадав не надто переконливе: він стверджує, що переплутав Хуана Аюсо з Еганом Берналем і був впевнений, що віз капітана своєї команди за собою. Звичайно, нинішня, незвична за дизайном майка чемпіона Колумбії, яку носить Берналь, чимось схожа на джерсі UAE Emirates, проте повірити в те, що все справді було саме так, важко. Хоча б тому, що радіозв’язок ніхто не скасовував.

Другий тиждень Джиро для Дель Торо розпочався з того, що він програв Аюсо 48 секунд на розділці, втративши дві третини зі своєї переваги в загальному заліку. Проте на подальших етапах мексиканець знову почав нарощувати свою перевагу як над Аюсо, так і над іншими суперниками по загальному заліку. Робив це Ісаак як за допомогою боніфікацій, так і чистим часом.

Ісаак Дель Торо x.com/giroditalia

Йдеться, перш за все, про 14 етап, коли Дель Торо став одним із небагатьох генеральщиків, які зачепилися за перший шматок пелотону після завалу за 23 км до фінішу. Навіть попри те, що сам Ісаак у той завал також потрапив. Мексиканцеві вдалося просто миттєво піднятися та продовжити гонку. У підсумку на третій день відпочинку Дель Торо пішов із перевагою в 1 хвилину і 20 секунд над найближчим переслідувачем у загальному заліку – навіть більше, ніж було у нього після першого тижня.

Більше вражають навіть не секунди та хвилини на користь Ісаака, а те, наскільки сильно та впевнено він виглядає. Жодної навіть миттєвої слабкості за два тижні та повне враження, що саме він наразі – найсильніший гонщик у пелотоні. Але, навіть попри перевагу в загальному заліку та прекрасне враження, яке справляє мексиканець, керівництво UAE Emirates і надалі робить ставку на Аюсо.

Це стало очевидним на 15 етапі. Ближче до вершини Монте Граппа в атаку пішов Еган Берналь, зачепитися за якого змогли Дель Торо, Річард Карапас, Дерек Джі та Таймен Аренсман. Аюсо з більшістю грандів загального заліку залишився в другій групі, і саме UAE Emirates очолила це формування, переслідуючи свого гонщика в рожевій майці. Таке рішення менеджменту команди викликало хвилю обурення у соцмережах, а аналогії з Джиро-2004 із конфліктом у Saeco між Джильберто Сімоні та Дам’яно Кунего стають дедалі більш очевидними.

Ісаак Дель Торо La Presse

Чому ж UAE Emirates надалі роблять ставку саме на Аюсо, який на даний момент виглядає не настільки переконливо? Перш за все тому, що Дель Торо як багатоденник – величина абсолютно незвідана, і немає жодної впевненості в тому, що він витримає всі три тижні на такому рівні. Тим більше, що третій тиждень Джиро буде дуже важким: 24995 метрів вертикального набору – рекордний показник для третіх тижнів Гран турів у ХХІ столітті.

ProCyclingStats.com

Друга причина – Аюсо на 9 етапі білими дорогами Тоскани впав і пошкодив коліно. Цілком імовірно, що це пошкодження дещо сковує можливості іспанця. І в UAE Emirates сподіваються на те, що день відпочинку допоможе Хуану відновитися на всі 100% до вирішальних баталій останнього тижня.

Хтозна, як складеться гонка на третьому тижні та чи не пошкодує потім керівництво UAE Emirates про те, що робило ставку саме на Аюсо. Проте наразі ситуація для команди Мауро Джанетті складається просто ідеально: рожева майка лідера, одразу два гонщики в реальній боротьбі за перемогу, що дає потенційну можливість реалізовувати чисельну більшість. Та і просто найсильніша команда в пелотоні під рукою. Козирів на руках – більш ніж достатньо, треба лише правильно ними розпорядитися.

Удар по надіях Італії

За підсумками перших двох тижнів Джиро д’Італія складається вкрай невдало для господарів, італійців. Вони досі не виграли жодного етапу та ризикують вперше в історії залишитися без перемог на етапах домашньої супербагатоденки.

Не надто хороші справи і з точки зору загального заліку: тут дуже важким ударом для Італії став той самий завал на 14 етапі. Головною його жертвою став Джуліо Чікконе, який на той момент ішов сьомим у загальному заліку. Капітан Lidl Trek отримав сильні забої стегна, дістався до фінішу із 16-хвилинним відставанням, після чого взагалі був змушений зійти з гонки.

Джуліо Чікконе instagram.com/ciccone_giulio

На що був здатен Чікконе на нинішній Джиро, якби не той бісів завал? Сказати важко. З одного боку, обидві розділки – територія, на якій Джуліо завжди буде втрачати час – залишилися позаду, і можна було рухатися лише вгору по загальному заліку. З іншого боку – італієць за своєї природою все ж ніколи не був генеральщиком. І тому, навіть попри те, що цієї весни він був, можливо, в своїй найкращій формі в кар’єрі, ніхто не дасть гарантії того, що на третьому тижні відновлення би не підвело Чікконе.

Можливий кризовий день і втрата усіх шансів у генеральній класифікації були абсолютно не виключені. На жаль, ми так і не зможемо переконатися в тому, на що був здатен Джуліо на цій Джиро. Залишається лише сподіватися, що нинішня "Корса роза" не стане його останнім шансом поборотися за найвищі місця в загальному заліку Гран туру. Чому б не попробувати на Вуельті, яка за своїм маршрутом підходить італійцеві ідеально?

Навіть попри схід Чікконе, другий тиждень став бенефісом команди Джуліо, Lidl Trek, яка здобула три перемоги зусиллями трьох різних гонщиків. Спершу Даан Хооле несподівано виграв розділку, скориставшись погіршенням погодних умов по ходу гонки. На 13 етапі свою четверту перемогу на нинішній Джиро здобув Мадс Педерсен, який на фініші в пагорб у Віченці обіграв Воута Ван Арта, зробивши ще один вагомий крок до завоювання спринтерської майки. Ну а 15 етап, уже після сходу Чікконе, виграв Карлос Верона – єдиний гонщик Lidl Trek, який взагалі ніяк не постраждав у завалі днем раніше та одразу скористався своєю свободою дій.

Той завал на 14 етапі не лише вибив з гри Чікконе, а й став серйозним ударом по шансах головної надії Італії в загальному заліку, Антоніо Тібері, який на той момент замикав чільну трійку в генеральній класифікації. Ні, капітан Bahrain Victorious з Джиро не зійшов, проте на фініші програв 1:44 групі Дель Торо, Карапаса та Саймона Єйтса, і 56 секунд групі Аюсо, Берналя та Рогліча. За один день Антоніо відкотився в генеральній класифікації з третього місця на восьме, та ще й отримав доволі неприємну рану стегна.

Антоніо Тібері x.com/giroditalia

На другий день відпочинку Тібері пішов сьомим у загальному заліку – одну позицію вдалося відіграти в неділю. Що цікаво, на даний момент Антоніо не є найкращим ні серед італійців, ні серед партнерів по команді: на 7 секунд його випереджає співвітчизник і партнер по команді Дам’яно Карузо. Віцечемпіон Джиро-2021 зумів всидіти в групі Дель Торо, і керівництво Bahrain Victorious вирішило не повертати його до Тібері – на Дам’яно розраховують як на альтернативного капітана.

Ні Тібері, ні Карузо не можна назвати гостроатакувальними гонщиками, тому відігрувати час і позиції в горах на третьому тижні їм буде непросто. Проте заключні 6 етапів цієї Джиро будуть настільки важкими, що хтось із суперників може самоусунутися за рахунок кризового дня. З шансами на подіум італійський дует із Bahrain Victorious поки що не розпрощався, але фінішувати в чільній трійці комусь із них буде вкрай важко.

Зазначимо, що саме Тібері був винуватцем того масового завалу на 14 етапі – першим на вузькій словенській вуличці впав саме Антоніо. Також варто згадати, що Тібері не пощастило з погодними умовами під час розділки на 10 етапі – настільки сильного заряду зливи, як у нього на останніх кілометрах, не було ні в кого. На цьогорічній Джиро фортуна явно не сприяє капітану Bahrain Victorious – боротися доводиться не лише з суперниками, а й із невезінням.

Хоча не варто забувати, що на початку 15 етапу суперники пробачили Тібері за неуважність. Боротьба за потрапляння у відрив дня на рівнині велася дуже запекла, темп у пелотоні був ураганним, і Антоніо пропустив одне із прискорень, опинившись у відвалі. У певний момент відставання його групи становило понад хвилину, і лише остаточне формування відриву дня призвело до падіння темпу в пелотоні та дозволило гонщику Bahrain Victorious повернутися до інших грандів загального заліку. Якби формування відриву зайняло трохи більше часу та продовжилося вже в підйом на Монте Граппа – то важко сказати, чим би це все могло завершитися для Тібері.

Берналь – найагресивніший із фаворитів у горах

Доволі несподівано найбільш агресивною та ініціативною командою другого тижня Джиро виявилася Ineos Grenadiers на чолі з Еганом Берналем. Вони намагалися напружувати своїх суперників і атакувати на будь-якому серйозному підйомі, який зустрічався на шляху гонщиків на другому тижні. Практично ніяких дивідендів отримати з цієї активності так і не вдалося, і головна причина цього – простий та відверто невдало складений маршрут другого тижня Джиро.

Еган Берналь x.com/giroditalia

За виключенням розділки, практично всі вагомі перестановки у загальному заліку Джиро на другому тижні були пов’язані з завалом на 14 етапі. І причина тут не в пасивності гонщиків і команд, а саме в тому, що робити різницю не було де: важких підйомів або не було, або вони були розташовані занадто далеко від фінішу.

Відверто кажучи, настільки невдало спроєктованого другого тижня Гран туру давно не доводилося бачити. Хоча і перший з точки зору загального заліку був не надто насиченим. Зважаючи на це, відверто дивує той факт, що за перші два тижні Джиро лише тричі перемагали відриви. Та й те – перемога Каспера Асгрена на 14 етапі багато в чому була зумовлена завалом у пелотоні.

Повертаючись до Берналя, для нього другий тиждень розпочався з падіння в розділці. Серйозних пошкоджень колумбієць не зазнав, проте втратив на тому падінні чимало – десь 30-40 секунд. Якби не те падіння – Еган зараз ішов би у загальному заліку приблизно на рівних із Тібері.

У будь-якому випадку, така готовність Ineos Grenadiers раз за разом тратити чимало зусиль на підготовку атак Берналя свідчить про те, що колумбієць почуває себе добре, і команда в нього вірить. Зважаючи на прекрасне відновлення Егана (принаймні, таким воно було у колумбійця до чорної полоси в кар’єрі, яка наступила в січні 2022 року), він виглядає дуже серйозним претендентом якщо не на перемогу, то, принаймні, на подіум.

Еган Берналь x.com/giroditalia

Додає і другий номер Ineos Grenadiers, Таймен Аренсман – для нідерландця поступовий прогрес по ходу Гран туру вже стає фірмовим знаком. На другий день відпочинку Аренсман пішов на 9 місці в загальному заліку, всього в 7 секундах позаду Берналя. За великим рахунком, навіть питання щодо лідера Ineos Grenadiers ще не закрите, проте більш високий клас Берналя як гірника робить його більш привабливою кандидатурою.

Велике питання в тому, як поведе себе Аренсман на третьому тижні. Цілком імовірно, що суттєве просування колумбійця по загальному заліку буде можливим лише якщо Таймен виявиться готовим пожертвувати власними амбіціями заради допомоги партнеру по команді.

Союзником Берналя на третьому тижні може стати Річард Карапас, який вже виграв 11 етап красивою пізньою сольною атакою. Саме два південноамериканці наразі виглядають головною загрозою дуету UAE Emirates у горах. З одного боку – у Карапаса немає за плечами настільки сильної команди, як у Берналя. З іншого – еквадорець наразі випереджає Егана у генеральній класифікації на 1 хвилину і 38 секунд, тому в разі парної атаки буде більш ніж зацікавлений у спільній роботі.

Рогліч втратив шанси на перемогу?

Для Пріможа Рогліча другий тиждень Джиро розпочався з падіння на перегляді траси розділки. Попри це, саму індивідуальну гонку словенець проїхав найкраще серед усіх генеральщиків, піднявшись з 10 на 5 місце в загальному заліку. Проте на останній день відпочинку капітан Red Bull Bora пішов на все тому ж 10 місці в генеральній класифікації, а його відставання зросло до 3 хвилин і 53 секунд.

Для Рогліча кризовим днем виявився 15-й етап до Асьяго. Він був не надто селективним, проте Прімож того дня почувався настільки погано, що став, по суті, єдиним із генеральщиків, хто втратив на ньому час. При чому, втратив чимало: півтори хвилини. Протягом перших двох тижнів Джиро неодноразово говорилося про слабкість команди Рогліча, Red Bull Bora, проте на 15 етапі словенець випадав навіть з колеса своїх партнерів по команді. Неділя виявилася для Пріможа по-справжньому кризовим днем, і, якби кінцівка етапу була трохи важчою та селективнішою, словенець міг би програти значно більше.

🇸🇮 @rogla can't follow the pace of the South Americans, and the former winner of the #GirodItalia is 45" behind the leaders! #GirodItalia pic.twitter.com/YkYLZzzfLo — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2025

У Red Bull Bora таку погано готовність Рогліча пояснюють саме падінням на перегляді траси розділки: мовляв, воно виявилося доволі неприємним і впливало на стан гонщика впродовж усього гонщика. Більше того: Прімож, за їхніми словами, може взагалі припинити боротьбу в гонці.

Чесно кажучи, таке виправдання невдачам Рогліча сприймається доволі скептично. Словенець уже на першому тижні не вражав на складних за рельєфом етапах. Наприклад, на гірському фініші до Тальякоццо він фінішував лише четвертим, хоча в оптимальній формі у такого пулу суперників він би виграв той етап, напевно, у 8 випадках із 10.

Також не будемо забувати і про звичні проблеми Рогліча з відновленням, через які етапи наприкінці тижнів на Гран турах йому часто даються важко. Важко сказати, наскільки вагомим фактором невдачі Пріможа насправді стало те падіння перед розділкою, проте і без нього можна знайти достатньо об’єктивних причин провалу словенця на 15 етапі.

Прімож Рогліч x.com/giroditalia

Як би там не було, поточне турнірне становище Рогліча залишає йому вкрай мало шансів повернутися в боротьбу за перемогу на Джиро. Тому можливий схід словенця з гонки може стати не лише свідченням серйозності пошкодження Пріможа, а й раціональним розрахунком: виграти "Корса роза" вже не вдасться, час готуватися до Тур де Франс.

Саймон Єйтс може заїхати на подіум

Аюсо, Берналь, Тібері, Чікконе, Рогліч… На цьогорічній Джиро більш ніж достатньо генеральщиків, яким відверто не застить. Водночас, чи не найбільш фартовим із грандів загального заліку є Саймон Єйтс, який пішов на останній день відпочинку на другій позиції в загальному заліку – несподівано високо як для того, наскільки блідо та непереконливо він виглядає на цій гонці.

Коли у міжсезоння Єйтс переходив із Jayco AlUla у Visma Lease a Bike, багато хто сподівався, що цей перехід дозволить йому зробити якісний скачок у результатах – приблизно так, як його брат-близнюк Адам додав після переходу в UAE Emirates. Проте вся перша половина нинішнього сезону показала, що ніякого радикального прогресу Єйтса не трапилося.

Саймон Єйтс Getty Images

Не побачили ми його і на Джиро. Саймон проводить бліду гонку: ніяких атак, мінімум активності. На першому гірському фініші на Тальякоццо на 7 етапі він фінішував лише 11-м із відставанням у 8 секунд – теж нічого видатного. В актив можна занести хіба що розділку, де із генеральщиків він програв лише Роглічу, Аренсману та Аюсо.

Головний секрет проміжного успіху Єйтса на цій Джиро – везіння та здатність уникати завалів та інших проблем. Особливо яскраво це проявилося на 14 етапі: Саймон став одним із небагатьох претендентів на загальний залік, хто опинився у першому шматку пелотону після завалу за 23 км до фінішу. І саме команда Єйтса, Visma Lease a Bike, найактивніше працювала попереду, втікаючи від прямих конкурентів свого капітана – до роботи залучався навіть Воут Ван Арт. Безумовно, можна говорити про те, що Visma Lease a Bike наздоганяла відрив, працюючи на спринт Олава Коойя, проте завдання просунути Єйтса вверх по загальному заліку, вочевидь, також ставилося.

Поки що гонка складається для британця просто ідеально, проте перші два тижні Джиро не давали нам жодної змоги оцінити реальну готовність усіх грандів у великих горах. На третьому тижні всі маски будуть зняті, все таємне стане очевидним. І існує доволі висока ймовірність того, що третій тиждень оголить усю слабкість Саймона, відкинувши його за межі подіуму загального заліку. Позаду нього чимало гонщиків, які виглядають сильніше за британця та здатні відіграти у нього навіть доволі велике відставання.