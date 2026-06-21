Визначився переможець молодіжної Джиро д’Італія-2026

Італійський велогонщик команди Red Bull Bora Лоренцо Фінн став переможцем молодіжної Джиро д'Італія-2026 – Giro d'Italia NextGen.

19-річний італієць виграв два із 8 етапів багатоденки – гірський шостий із фінішем на Монте Лівата та заключний, восьмий – гонку з роздільним стартом на 22 км з Вілла Сант'Анджело до Аквіли.

У підсумковому загальному заліку молодіжної Джиро-2026 Фінн на 2 хвилини та 10 секунд випередив еквадорця Матео Раміреса з UAE Emirates. Топ-3 замкнув бразилець Енріке Браво з Soudal Quick Step.

Підсумковий загальний залік:

Зазначимо, що Фінн вважається одним із головних молодих талантів у світовому велоспорті. Він – чинний чемпіон світу серед юніорів у груповій гонці.

Напередодні Тадей Погачар виграв четвертий етап Туру Швейцарії.