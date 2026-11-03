Презентовано маршрут Джиро д’Італія-2027

У вівторок, 3 листопада, у Римі відбулася презентація маршруту велогонки Джиро д'Італія-2027.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

The wait is over. Here’s the 2027 Giro d’Italia! 🩷 L’attesa è finita. Ecco il Giro d’Italia 2027! 🩷 #GirodItalia #TheRoute https://t.co/Q1GScBovq5 — Giro d'Italia (@giroditalia) November 3, 2026

Джиро д'Італія-2027 відбудеться з 8 до 30 травня. За цей час відбудуться 21 етап із двома днями відпочинку – після 9 і 15 етапів.

Джиро-2027 стартуватиме у Трієсті та фінішуватиме в Римі. Кордони Італії гонка покине лише на самому початку: деякі відрізки 1 етапу та весь 2 етап пройдуть у Словенії.

З 21 етапу 19 будуть груповими, ще 2 – індивідуальні розділки: на 7 етапі (19, 6 км, гірська розділка) та 15 етапі (рівнина, 37,3 км).

Загальна дистанція Джиро д'Італія-2027 складе 3419 км, сумарний набір висоти – 50250 метрів. Чинним переможцем Джиро є данець Йонас Вінгегор.

Минулого тижня відбулася презентація маршруту Тур де Франс-2027.