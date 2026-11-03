Презентовано маршрут Джиро д’Італія-2027
У вівторок, 3 листопада, у Римі відбулася презентація маршруту велогонки Джиро д'Італія-2027.
Про це повідомляє пресслужба гонки.
Джиро д'Італія-2027 відбудеться з 8 до 30 травня. За цей час відбудуться 21 етап із двома днями відпочинку – після 9 і 15 етапів.
Джиро-2027 стартуватиме у Трієсті та фінішуватиме в Римі. Кордони Італії гонка покине лише на самому початку: деякі відрізки 1 етапу та весь 2 етап пройдуть у Словенії.
З 21 етапу 19 будуть груповими, ще 2 – індивідуальні розділки: на 7 етапі (19, 6 км, гірська розділка) та 15 етапі (рівнина, 37,3 км).
Загальна дистанція Джиро д'Італія-2027 складе 3419 км, сумарний набір висоти – 50250 метрів. Чинним переможцем Джиро є данець Йонас Вінгегор.
Минулого тижня відбулася презентація маршруту Тур де Франс-2027.