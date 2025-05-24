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Зірковий велогонщик зійшов з Джиро д’Італія через травму

Олег Дідух — 24 травня 2025, 23:47
Зірковий велогонщик зійшов з Джиро д’Італія через травму
Джуліо Чікконе
instagram.com/ciccone_giulio

Відомий італійський велогонщик Джуліо Чікконе припинив боротьбу на Джиро д’Італія-2025 сьогодні, 24 травня, після 14 етапу багатоденки.

Про це повідомляє пресслужба його команди, Lidl Trek.

Чікконе став головною жертвою масового завалу в пелотоні за 23 км до фінішу 14 етапу Джиро. Попри отримані травми, він зумів дістатися фінішу із відставанням у 16 хвилин і 14 секунд. Перед стартом етапу 30-річний італієць посідав 7 місце у загальному заліку.

Після фінішу етапу Чікконе відправився у лікарню на обстеження. У нього не виявили жодних переломів, проте через сильні гематоми у м’язах стегна він змушений припинити боротьбу на Джиро. Очікується, що відновлення Чікконе після отриманих травм займе два тижні.

Джиро д'Італія травма Джуліо Чікконе

Джуліо Чікконе

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