Джиро д’Італія. Хооле сенсаційно виграв розділку, Дель Торо зберіг лідерство

Нідерландський велогонщик команди Lidl Trek Даан Хооле став переможцем 10 етапу Джиро д’Італія-2025. Другий тиждень гонки розпочався з рівнинної розділки на 29 км із Лукки до Пізи, яка пройшла за непростих погодних умов: під час гонки пішов дощ та посилився зустрічний вітер.

Маршрут 10 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Хооле, на відміну від більшості прямих суперників, пощастило проїхати ще до погіршення погодних умов, що і принесло йому першу в кар’єрі перемогу на Гран турах. 26-річний нідерландець на 7 секунди випередив переможця першої розділки, британця Джошуа Тарлінга з Ineos Grenadiers.

Лідерство у загальному заліку зберіг мексиканець Ісаак Дель Торо із команди UAE Emirates. Словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora піднявся на п’ять позицій і наразі йде на 5 місці в генеральній класифікації.

Результати 10 етапу:

Загальний залік:

У неділю, 18 травня, дев’ятий етап виграв Воут Ван Арт. Завтра, 21 травня, в рамках 11 етапу гонщики подолають 186 км горбистої дистанції з Віареджо до Кастельнуово не Монті.