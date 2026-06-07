Воллерінг на останньому етапі вирвала перемогу в жіночій Джиро д’Італія

Нідерландська велогонщиця команди FDJ United Suez Демі Воллерінг стала переможцем жіночої Джиро д'Італія-2026. Гонка складалася з 9 етапів сумарною дистанцією в 1130 км.

На старт заключного етапу Воллерінг виходила другою в загальному заліку з відставанням у 49 секунд від співвітчизниці Анни Ван дер Брегген із команди SD Worx Protime. Проте завдяки результативній атаці на заключному етапі Воллерінг зуміла перехопити рожеву майку лідера.

Ван дер Брегген опустилася одразу на дві позиції в генеральній класифікації – її випередила ще й німкеня Антонія Нідермаєр із Canyon Sram. Восьмою стала наречена Тадея Погачара, словенка Уршка Жигарт із AG Insurance Soudal.

Загальний залік:

Дісталася фінішу жіночої Джиро-2026 і українка Юлія Бірюкова із Laboral Kutxa, яка на заключному етапі посіла 26 місце. Нагадаємо, гонка розпочалася зі скандальної дискваліфікації Лорени Вібес на першому етапі.