Норвезький велогонщик проїхав половину Джиро д’Італія з 4 переломами

Норвезький велогонщик команди UnoX Ерленд Блікра проїхав майже половину Джиро д'Італія-2026 з важкими травмами.

Про це повідомляє CyclingNews.

Під час першого етапу Джиро-2026 в Болгарії Блікра потрапив у серйозний завал, проте продовжив гонку. Зійти з "Корса роза" він був змушений лише за підсумками 11 етапу, коли не вписався у ліміт часу.

Лише після сходу Блікри з'ясувалося, що весь цей час норвежець їхав із серйозними травмами. У нього виявили три переломи в нижній частині спини та один перелом ребра. Окрім цього, по ходу Джиро Ерленд ще й перехворів.

"Зараз я повністю зосереджений на відновленні. Це означає, що певний час я буду поза гонками, проте я зроблю все, щоби повернутися якомога швидше", – заявив Блікра.

Попри всі проблеми зі здоров'ями, 29-річний гонщик зумів посісти 6 місце на третьому етапі Джиро до Пловдіва.