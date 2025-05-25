Джиро д’Італія. Верона переміг із відриву, криза Рогліча

Іспанський велогонщик команди Lidl Trek Карлос Верона став переможцем 15 етапу Джиро д’Італія-2025, який закривав програму другого тижня багатоденки. У неділю, 25 травня, гонщики подолали 220 км гірської дистанції з Ф’юме Венето до Асьяго. По ходу етапу спортсмени подолали перевали Монте Граппа (25,1 км з середнім градієнтом у 5,7%) і Дорі (16,6 км, 5,3%).

Маршрут 15 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

У боротьбі з відриву Верона випередив німця Флоріана Шторка з Tudor та італійця Крістіана Скароні з XDS Astana.

Пелотон, у якому знаходилися більшість грандів загального заліку, фінішував із відставанням у 29 секунд. Головним невдахою дня став передстартовий фаворит №1 Джиро, словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora, який фінішував із відставанням у 1 хвилину та 59 секунд, програвши півтори хвилин прямим конкурентам.

У загальному заліку він відступив з 5 на 10 місце. Рожеву майку лідера зберіг мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates.

Результати 15 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 24 травня, через травму з Джиро зійшов Джуліо Чікконе. У понеділок, 26 травня, на "Корса роза" третій день відпочинку, після якого гонка відновиться важким гірським етапом з фінішем на вершині перевал Сан Валентіно.