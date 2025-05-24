Джиро д’Італія. Асгрен переміг із відриву, фіаско Чікконе

Данський велогонщик команди EF Education EasyPost Каспер Асгрен став переможцем 14 етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 24 травня, гонщики подолали 195 км з Тревізо до словенської Нової Горіци.

Маршрут 14 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Асгрен був учасником відриву дня, проте зумів вистояти під натиском пелотону – перш за все, через завал у основній групі за 24 км до фінішу. Він призвів до розпаду пелотону на декілька груп, у першій з яких з грандів загального заліку опинилися володар рожевої майки Ісаак Дель Торо, Саймон Єйтс, Ейнер Рубіо, Дам’яно Карузо і Річард Карапас. Це формування програло Асгрену 16 секунд.

З відставанням у 1 хвилину і 4 секунди фінішувала група Пріможа Рогліча, Хуана Аюсо, Егана Берналя, Майкла Сторера та Таймена Аренсмана. Рівно 2 хвилини програла група Антоніо Тібері, 2:06 – Адам Єйтс.

Головним невдахою дня став Джуліо Чікконе, який перед стартом етапу йшов сьомим у загальному заліку. Він отримав сильний забій коліна та фінішував із відставанням у 16 хвилин і 14 секунд. Продовження гонки для італійця під великим питанням.

Результати 14 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 23 травня, 13 етап виграв Мадс Педерсен. У неділю, 25 травня, на гонщиків чекає 220-кілометровий гірський етап із Ф’юме Венето до Асьяго. На шляху гонщиків зустрінуться перевали Монте Граппа (25,1 км із середнім градієнтом у 5,7%) і Дорі (16,6 км, 5,3%).