Джиро д’Італія. Карапас виграв 11-й етап

Еквадорський велогонщик команди EF Education EasyPost Річард Карапас став переможцем 11 етапу Джиро д’Італія-2025.

Сьогодні, 21 травня, гонщики подолали 186 км горбистого етапу з Віареджо до Кастельнуово не Монті. Головною складністю етапу був перевал Альпе Сан Пеллегріно (13,8 км із середнім градієнтом у 8,8%), який гонщики подолали в середині дистанції.

Маршрут 11 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Карапас завдяки сольній атаці за 9 км до фінішу на 10 секунд випередив основну групу, з якої найшвидшими виявилися мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates та італієць Джуліо Чікконе з Lidl Trek.

🔻 El Jaguar strikes for the first time! A solo ride against the peloton, and the former Olympic Champion is victorious on the Giro d'Italia once again!



🔻 El Jaguar graffia per la prima volta in questo Giro! L'assolo del Campione Olimpico mette in scacco il gruppo e… pic.twitter.com/5LlSoyJqNs — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

Переможець Джиро-2019 завдяки цьому успіху піднявся з 9 на 6 місце у загальному заліку. Рожеву майку лідера зберіг Дель Торо.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 20 травня, 10 етап виграв Даан Хооле. Завтра в рамках 12 етапу гонщики подолають 173 км здебільшого рівнинної дистанції з Модени до Віадани.