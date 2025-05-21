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Джиро д’Італія. Карапас виграв 11-й етап

Олег Дідух — 21 травня 2025, 18:35
Джиро д’Італія. Карапас виграв 11-й етап
Річард Карапас
La Presse

Еквадорський велогонщик команди EF Education EasyPost Річард Карапас став переможцем 11 етапу Джиро д’Італія-2025.

Сьогодні, 21 травня, гонщики подолали 186 км горбистого етапу з Віареджо до Кастельнуово не Монті. Головною складністю етапу був перевал Альпе Сан Пеллегріно (13,8 км із середнім градієнтом у 8,8%), який гонщики подолали в середині дистанції.

Маршрут 11 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 11 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

Карапас завдяки сольній атаці за 9 км до фінішу на 10 секунд випередив основну групу, з якої найшвидшими виявилися мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates та італієць Джуліо Чікконе з Lidl Trek.

Переможець Джиро-2019 завдяки цьому успіху піднявся з 9 на 6 місце у загальному заліку. Рожеву майку лідера зберіг Дель Торо.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 20 травня, 10 етап виграв Даан Хооле. Завтра в рамках 12 етапу гонщики подолають 173 км здебільшого рівнинної дистанції з Модени до Віадани.

Джиро д'Італія Річард Карапас Ісаак Дель Торо

Джиро д'Італія

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